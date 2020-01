Vidal-Inter, tra una settimana la resa dei conti! Arturo vuole l’Italia, ostacolo Messi

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie importanti dal fronte Arturo Vidal: il Barcellona sarà di scena nel nuovo format della Supercoppa spagnola e tutto fa pensare che al termine della competizione, verrà deciso il futuro del centrocampista cileno.

Tutti i discorsi infatti sono rinviati tra una settimana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da tempo l’Inter ha incassato il sì del giocatore con un contratto sino al 2022. Vidal spinge per tornare a lavorare con Conte e alla fine dei conti potrebbe contare la volontà del giocatore. Ma tutto è legato anche alle scelte tecniche del club blaugrana: Messi spinge per la conferma di Vidal e non vuole che vada via, mentre il presidente Bartomeu fatica a trovare un sostituto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!