CdS – Inter disposta a tutto per Vidal: attesa per l’incontro tra l’agente e il Barcellona. Valverde convinto con Olmo?

Il nome attorno al quale ruota tutto il mercato nerazzurro è quello di Arturo Vidal: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un possibile segnale importante potrebbe arrivare dalla Spagna qualora il Barcellona decida di non far partire Vidal in Arabia Saudita per le final four della Supercoppa spagnola.

Intanto l’agente Fernando Felicevich incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza blaugrana con la missione di spingere il club a cederlo e intende capire le eventuali tempistiche dell’addio per informare l’Inter. Valverde al momento ha posto il veto alla sua cessione ma la svolta per l’Inter potrebbe chiamarsi Dani Olmo: le resistenze del tecnico potrebbero essere infatti vinte con l’acquisto del prodotto della cantera blaugrana, ora in forza alla Dinamo Zagabria.

Il Barcellona ha presentato un’offerta importante ed è stata intavolata una trattativa con il club croato. L’Inter monitora con attenzione gli sviluppi della vicenda, per il momento dalla società nerazzurra è partita la disponibilità a prendere Vidal in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni, ma se il Barça aprirà alla cessione, qualche passo in avanti anche dal punto di vista della proposta economica ci sarà perché Conte vuole a tutti i costi Arturo farà di tutto per accontentarlo.

