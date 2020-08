Mercato – Inter-Vidal, che sia la volta buona: contatti in corso con l’agente

Risale all’estate del 2018 il primo tentativo dell’Inter per avere Arturo Vidal. Il cileno allora vestiva la maglia del Bayern Monaco, ma aveva chiaramente espresso il desiderio di andar via per provare una nuova esperienza. Dopo essere stato davvero ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra, lo scatto finale del Barcellona con una proposta contrattuale al di sopra delle possibilità economiche di quell’Inter, bruciò definitivamente la concorrenza.

Dopo una prima stagione di alti e bassi in Catalogna, con l’arrivo di Antonio Conte a Milano lo scorso Vidal ha ricominciato ad inviare segnali ai nerazzurri. Il pressing iniziato in estate e proseguito anche a gennaio, però, non ha sortito gli effetti sperati. Ma adesso che il Barcellona ha comunicato al cileno che non farà parte dei piani societari per la nuova stagione, per l’Inter si presenta finalmente la grandissima opportunità di portare a compimento il colpo grosso a centrocampo.

Secondo quanto ribadito da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si è subito messa al lavoro dopo aver promesso al tecnico Conte di poter finalmente assecondare questo suo grande desiderio. Il club sta già discutendo con l’agente Felicevich, l’uomo che cura anche gli interesse sportivi di Alexis Sanchez. Sono giorni sicuramente molto caldi e l’impressione è che finalmente siamo vicini ad una fumata bianca.

