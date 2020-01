CdS – Vidal-Inter, telenovela finita? No, Arturo disposto a tutto per Conte: incontro in vista con Setién

Nonostante l’addio di Valverde e l’arrivo di Setién sulla panchina del Barcellona, la telenovela Vidal-Inter non è da considerarsi ancora chiusa: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista cileno ex Juventus nei prossimi giorni incontrerà il nuovo tecnico per capire quale sarà il suo ruolo tattico in campo e il ruolo da ricoprire all’interno dello spogliatoio blaurgana, come anticipato da Passioneinter.com.

Vidal ha dato la sua parola a Conte e farà di tutto per raggiungerlo alla Pinetina. Intanto i contatti con l’entourage di Eriksen vanno avanti per trovare l’intesa finale con il giocatore, poi si lavorerà pure con il Tottenham. La contropartita per avere subito Eriksen potrebbe essere Vecino che però è nel mirino sia dell’Everton di Ancelotti sia del Milan (scambio con Kessie).

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!