GdS – Vidal-Inter, questione di settimane: Conte fiducioso, il ‘Guerriero’ sbarcherà a Milano

L’Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione ancora di rinunciare ad Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’uscita pubblica di Valverde in conferenza stampa, non ha allarmato la dirigenza nerazzurra che crede ancora di poter riportare in Italia il centrocampista cileno del Barcellona.

La distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (12 milioni) non è così elevata e il lavoro diplomatico di Fernando Felicevich dovrebbe facilitare la chiusura dell’operazione in tempi più o meno rapidi. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, desideroso di tornare a lavorare con Conte dopo la parentesi vincente condivisa alla Juventus. Quella Juventus a cui Conte vorrebbe continuare a dare fastidio, con un Vidal in più in rosa. La strada sembra tracciata: un paio di settimane e l’Inter avrà un nuovo guerriero nel motore.

