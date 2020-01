CdS – Vidal priorità numero uno: ecco la strategia di Marotta. Eriksen rimandato a giugno?

In attesa di capire quali saranno le novità da Barcellona sul futuro di Arturo Vidal, l’Inter continua a lavorare per cercare di portare a Milano Christian Eriksen, fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento Eriksen viene in secondo ordine dopo Vidal. Entrambi non possono arrivare, con l’Inter che ha stanziato per il danese 25 milioni tra cartellino e commissioni. Tocca al giocatore decidere, al momento prevale l’idea di lasciare Londra e il Tottenham a giugno. L’Inter resta in corsa, ma dovrà vedersela con colossi come Real Madrid e Psg.

Per Vidal si attende invece l’eventuale cessione di Gabigol. L’Inter così potrebbe ritoccare l’offerta da 12 milioni di euro e avvicinarsi alla richiesta di 20 del Barcellona: bisognerà convincere Valverde, l’assalto è previsto tra una settimana dopo il rientro della squadra dall’Arabia Saudita.

