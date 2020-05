Mercato – Inter, Vidal solo a condizioni comode. No della Juventus al suo ritorno: può restare al Barcellona

Potrebbe non consumarsi il ritorno di Arturo Vidal nel campionato italiano per la prossima estate. Al di là delle parole pronunciate dal calciatore pochi giorni fa in cui si diceva felice di poter continuare a vestire la maglia del Barcellona, è soprattutto la scarsa convinzione sia di Inter che Juventus ad affondare il colpo che ne ostacola la possibilità di un ritorno. I blaugrana, infatti, hanno messo il suo nome sul piatto di entrambi i club nelle varie operazioni tenute in ballo negli ultimi giorni.

Come scritto però da calciomercato.com, la Juventus sta tentando di ringiovanire soprattutto il proprio centrocampo e un ritorno del cileno a Torino non rientra assolutamente nei programmi. L’Inter, che al suo interno ha un grande sostenitore di Vidal come Antonio Conte, dopo aver già acquistato Christian Eriksen ed annunciato il riscatto di Stefano Sensi, punterebbe sul cileno solo se a condizioni davvero comode e vantaggiose (non certo all’interno di uno scambio con tanto di iper-valutazione). Il nome forte per la mediana è infatti quello di Sandro Tonali, altri profili per i nerazzurri vanno piuttosto considerati secondari.

