Mercato – Inter, Vidal piace ancora: improbabile il ritorno di Nainggolan

Non passerà facilmente di moda il nome di Arturo Vidal nei movimenti di mercato dell’Inter. Il profilo del centrocampista cileno, già corteggiato a partire dall’estate 2018, è stato rivalutato con l’arrivo di Antonio Conte in panchina che lo considera effettivamente come un pupillo. Il tecnico leccese aveva fatto un tentativo a vuoto anche lo scorso gennaio, quando il Barcellona fece affidamento suoi suoi senatori per blindarlo all’interno dello spogliatoio.

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere della Sera, Vidal a distanza di mesi piace ancora ad Antonio Conte e non si è mosso dall’elenco degli obiettivi nerazzurri. Il suo eventuale ingaggio escluderebbe però a prescindere il ritorno di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è infatti in prestito al Cagliari in questo momento e tornerà a disposizione solamente dalla prossima stagione, ma l’arrivo del cileno potrebbe chiudere qualsiasi speranza ad un suo reintegro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!