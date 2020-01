Valverde in conferenza: “Conto su Vidal domani, non dobbiamo pensare che se ne andrà. Inter? Non ci interessa…”

La telenovela Vidal-Inter-Barcellona si arricchisce di una nuova puntata. Questa volta a parlare è Ernesto Valverde, tecnico blaugrana, che alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna in programma contro l’Atletico Madrid, è stato interrogato in conferenza stampa sul futuro del centrocampista cileno, nel mirino dell’Inter di Conte.

Ecco le sue parole: “Parlo con Arturo come con gli altri calciatori. Gioca con noi e non dobbiamo pensare che se ne andrà, vedremo cosa accadrà, ma conto su di lui per domani. Sarà in campo o in panchina, non vi do indizi sulle mie intenzioni in merito. Non pensiamo ai giocatori di altri club e non ci preoccupiamo dell’interesse di altri club per i nostri calciatori”.

