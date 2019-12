CdS – Ostacolo Valverde ma la trattativa per Vidal è viva: nuovo rilancio dell’Inter

Tra l’Inter e Vidal c’è l’ostacolo Valverde: il tecnico del Barcellona non ha alcuna intenzione di privarsi a stagione in corso del centrocampista cileno e questo è un concetto, approvato anche dal direttore sportivo Abidal, che è stato ribadito con fermezza negli ultimi giorni alla dirigenza blaugrana.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al tecnico non interessano le varie dispute burocratiche tra le parti, complice anche la partenza di Alena in prestito al Betis. Valverde considera Vidal un elemento imprescindibile per permettere al Barcellona di combattere su tutti i fronti e puntare al Triplete. Venderlo significherebbe anche tornare sul mercato e trovare un sostituto all’altezza, in grado anche di inserirsi subito nello scacchiere tattico blaugrana.

La dirigenza ora riflette ma la tentazione di venderlo rimane viva: se non a gennaio, a luglio è sicuramente da mettere in conto un addio di Vidal al Barcellona. Conte però lo vuole subito e per questo verrà ritoccata l’offerta dei 12 milioni presentata già dall’Inter: il procuratore Fernando Felicevich sarebbe tornato all’assalto con una nuova offerta da 15 milioni complessivi, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il Barça continua a pretenderne 20, ma pur senza l’approvazione di Valverde, la trattativa prosegue.

