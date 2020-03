Mercato – Inter, Werner lancia segnali: “Futuro? Ho varie opzioni…”

Uno dei nomi caldi della prossima estate sarà sicuramente Timo Werner, accostato all’Inter nelle ultime settimane in caso di partenza di Lautaro Martinez, che potrebbe trasferirsi al Barcellona. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe già sondando diversi nomi, tra i quali anche quello del centravanti del Lipsia.

Proprio il classe ’96 ha parlato a Sky Sports del suo futuro: «In questo momento ci sono due opzioni diverse. La prima è scegliere una squadra come il Liverpool o il Manchester City. Hanno una buona rosa e allenatori eccellenti. La domanda è: voglio andare in quel tipo di squadre, dove la situazione è già difficile per ogni giocatore? Questo è un punto da tenere a mente».

L’attaccante tedesco poi ha proseguito: «Ci sono squadre che hanno bisogno di grandi cambiamenti, perché hanno appena vinto alcuni titoli importanti, ma non possono più competere ai massimi livelli. Per me il Manchester United è una di queste squadre. Quindi, a questo punto della mia carriera, mi chiedo: voglio far parte di una squadra già fatta per costruire qualcosa di nuovo o voglio rimanere nella mia squadra e fare qualcosa di eccezionale?».

