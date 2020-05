Lautaro in stand-by, il Barcellona si fa sotto per Werner: l’Inter resta alla finestra

L’Inter è stata chiara: se Lautaro Martinez andrà al Barcellona, lo farà in base a quelle che sono le richieste economiche dei nerazzurri. Niente sconti, altrimenti il numero 10 resterà a Milano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro ha sul piatto un’offerta importante da 10 milioni di euro a stagione ma il Barcellona non vuole tirare troppo la corda e si aspetta una risposta nei prossimi giorni. Lautaro però non ha ancora scelto il suo futuro, non ha ancora parlato con l’Inter e per questo i blaugrana hanno iniziato a sondare con decisione la pista che porta a Timo Werner.

Sì, quel Werner su cui l’Inter ha messo gli occhi nel caso in cui Lautaro alla fine decidesse davvero di giocare al fianco di Messi. La mossa del Barcellona è anche un’azione di disturbo nei confronti dell’Inter ma Marotta e Ausilio vogliono prima conoscere il destino di Lautaro. L’accelerata su Werner può esserci solamente in caso di partenza dell’argentino, che per la società del presidente Steven Zhang resta sempre il piano A dell’attacco anche per il futuro.

