Bild – Sorpresa Werner: rimane al Lipsia? Il club a Liverpool e Inter: “Non faremo sconti”

In Germania sono sicuri: il Lipsia è sicuro di trattenere Timo Werner per un’altra stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, il club tedesco non intende fare sconti e, qualora non venga esercitata la clausola rescissoria da 50 milioni o da 60 (in caso di vittoria della Bundesliga), sarà difficile portare via Werner.

Secondo la Bild, il Liverpool non ha alcuna intenzione di pagare l’ammonto della clausola: la strategia di Klopp è quella di giocare al ribasso dopo l’emergenza coronavirus che condizionerà in maniera importante la prossima finestra di calciomercato. L’Inter resta alla finestra, intanto l’amministratore delegato del Lipsia Oliver Mintzlaff ha rilasciato un messaggio alle pretendenti: “Non faremo sconti. Non intendiamo vendere un giocatore a un prezzo inferiore del suo valore avendo ancora un contratto in essere con il club”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!