Fonscea avvisa l’Inter: “Zaniolo non è mai stato un caso. Dzeko? Qui non è scontento”

Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di campionato in programma tra Roma e Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko. I due giocatori giallorossi sono stati accostati con decisione al mercato dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Zaniolo? Per me non è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c’è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene”.

Su un’eventuale cessione di Dzeko: “Non penso al mercato, ma solo alla Fiorentina. Lui sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<