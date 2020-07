Juve-Roma, nuovi contatti per Zaniolo ma l’Inter non molla la presa: Marotta prepara il grande ritorno

La Juventus insiste per Nicolò Zaniolo. Come riportato da Tuttosport ci sono da registrare nuovi contatti tra Paratici e la Roma: sul piatto c’è il difensore Romero, attualmente in prestito al Genoa, e a Trigoria non scartano totalmente l’ipotesi anche se la priorità resta quella di intascare 50-60 milioni in cash.

Ma la Juve deve guardarsi bene le spalle sul mercato dall’Inter. La dirigenza nerazzurra è molto vigile sull’ex talento della Primavera, ceduto nel 2018 nell’operazione Nainggolan, forte di quella percentuale del 15% sulla sua rivendita che equivale a 7-8 milioni di sconto. In corsa anche Tottenham, Manchester United e Real Madrid.

