Repubblica – Clamoroso, Nainggolan più soldi: l’Inter ci prova per Zaniolo. La risposta della Roma

Clamoroso retroscena di mercato de La Repubblica. L’Inter negli ultimi giorni avrebbe bussato alla porta della Roma per Nicolò Zaniolo: il centrocampista azzurro fu ceduto proprio dai nerazzurri ai giallorossi nella trattativa che ha poi portato Nainggolan dalla capitale a Milano.

Il Ninja non è riuscito a rispettare le aspettative di Spalletti e dei tifosi, Zaniolo invece è esploso in maglia giallorossa. L’Inter ha provato ora a rovesciare l’affare offrendo alla Roma Nainggolan più soldi, contando anche sul diritto di incassare il 15% di una futura cessione di Zaniolo, per un massimo di due milioni, che per l’Inter si sarebbe tradotto in uno sconto.

La Roma ha detto no, così come sono state respinte le offerte di Juventus, Tottenham e Manchester United.

