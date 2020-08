Mercato – Inzaghi chiede 7 acquisti: la Lazio pronta alla nuova offerta per Kumbulla

Ciò che è mancata alla Lazio nel finale di stagione dopo la ripresa del calcio post lockdown è stata senz’altro la presenza di alternative vere all’interno della sua rosa. Sono bastati semplicemente un paio di infortuni per mandare letteralmente in tilt una squadra che aveva lottato per tanti mesi punto per punto con la Juventus per la vittoria dello scudetto finale, e che invece si è ritrovata a dover concludere il campionato in piena emergenza al quarto posto finale.

Simone Inzaghi, che ha già comunicato di voler proseguire la sua esperienza sulla panchina biancoceleste per cercare di alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni, ha chiarito al presidente Lotito di aspettarsi almeno 6-7 rinforzi dal mercato, cercando di preservare i calciatori già presenti in squadra. Il ds Tare, infatti, è già al lavoro per cercare innanzitutto di regalargli il colpaccio David Silva. Successivamente, come scritto dal Corriere dello Sport, non è da escludere una nuova offerta per Kumbulla per cercare di ridurre il vantaggio accumulato dall’Inter.

