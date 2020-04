Mercato – Izzo-Inter, operazione legata a due calciatori: le richieste del Torino

E’ pronto a decollare la prossima estate il feeling tra l’Inter e Armando Izzo. Se i nerazzurri hanno già messo gli occhi su Jan Vertonghen e Marash Kumbulla, va specificato che entrambe le possibili operazioni non escluderebbero comunque il pressing sul centrale del Torino. Il belga, infatti, è un piede mancino e verrà alternato sul centro-sinistra con il più giovane Alessandro Bastoni. Izzo, che in carriera ha sempre giocato in una difesa a tre, verrebbe invece utilizzato come opzione per il centro-destra insieme a Skriniar.

Sarà dunque fondamentale la cessione di Diego Godin, che attualmente occupa quella casella. Per quanto riguarda Kumbulla, invece, le ultime voci di mercato suggeriscono che il classe 2000 potrebbe rimanere un’altra stagione in prestito a Verona, qualora venisse acquistato dall’Inter. Ma tornando ad Izzo e alla trattativa che il club nerazzurro metterà in piedi con il Torino, saranno fondamentali le contropartite. Perché, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la società di Urbano Cairo sarebbe interessata a due nomi in particolare: Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!