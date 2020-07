Mercato – Izzo subito, Kumbulla tra un anno: le strategie dell’Inter per la difesa

Nonostante i risultati delle ultime settimane non abbiano rispettato le attese, l’Inter continua regolarmente il proprio percorso di crescita e programmazione. Stando alle ultime di mercato riportate questa mattina sulle colonne di Tuttosport, ad esempio, il club nerazzurro sta disegnando le prime strategie per quanto riguarda il reparto arretrato che Antonio Conte avrà a disposizione in vista della prossima stagione.

Innanzitutto dovrà fare a meno di Diego Godin, poco adatto alla difesa a tre del tecnico leccese come confermato dalle impressioni avute durante il corso della stagione e in odore di partenza. In entrata, invece, è tornato caldo il nome di Armando Izzo nell’ambito di uno scambio con Gagliardini. Il suo eventuale arrivo, però, non escluderebbe quello di Marash Kumbulla. Vista la giovanissima età del difensore dell’Hellas Verona, in caso di sorpasso sulla Lazio, il club nerazzurro potrebbe pensare di acquistarlo e lasciarlo in prestito alla corte di Juric ancora per un’altra stagione.

