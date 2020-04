Mercato – Joao Mario, il riscatto della Lokomotiv non è certo. Ma arrivano offerte da Spagna e Francia

Nonostante si sia creato subito un gran bel feeling tra Joao Mario e la Lokomotiv Mosca durante il prestito degli ultimi mesi, e sebbene lo stesso rendimento del portoghese abbia fin qui soddisfatto la società russa, il riscatto di fine stagione per l’acquisto a titolo definitivo non può comunque dirsi certo. La cifra per la cessione del cartellino, fissata con l’Inter sui 18 milioni di euro, è infatti una somma considerevole per un club come la Lokomotiv. Qualora dovesse rientrare a Milano, ovviamente l’Inter non lo riaccoglierebbe però a braccia aperte.

La buona esperienza nel campionato russo, per fortuna, ha riacceso i riflettori di diversi club sul profilo del portoghese. Stando a quanto riportato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ad esempio, potrebbero arrivare allettanti proposte per Joao Mario sia dalla Spagna che dalla Francia. Betis Siviglia e Marsiglia sono i due club che fino ad ora si sono fatti avanti, ricordando che sarà comunque la Lokomotiv Mosca ad avere la precedenza sul calciatore.

