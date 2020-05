Mercato – La Juve insiste su Arthur, si riaccende il derby di mercato con l’Inter?

La Juventus insiste per Arthur. Secondo quanto riportato oggi nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il club bianconero vorrebbe alleggerire il monte ingaggi, per far fronte anche all’emergenza covid che ha influito pesantemente sulle casse dei club, e Arthur con il suo ingaggio da circa 4 milioni di euro sarebbe il profilo ideale. Il centrocampista brasiliano è stato accostato più volte anche all’Inter, sia a gennaio come alternativa a Vidal, che adesso come eventuale contropartita per Lautaro Martinez, obiettivo principale del club blaugrana. Si prospetta un altro derby d’Italia sul mercato?

