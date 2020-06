La Stampa a sorpresa: “La Juve ha in mano Kumbulla. Inter superata, affare da 32 milioni”

Ha del clamoroso la notizia di mercato riportata sull’edizione odierna de La Stampa. Secondo il quotidiano, la Juve avrebbe superato l’Inter nella corsa a Marash Kumbulla. Il centrale dell’Hellas Verona, monitorato da tempo dai nerazzurri poiché considerato ideale per la difesa a tre di Antonio Conte, sarebbe ora in mano ai bianconeri, pronti a chiudere un affare da 32 milioni di euro complessivi.

Kumbulla, sorpasso Juve sull’Inter?

Kumbulla avrebbe trovato l’accordo per un contratto quinquennale con la Juve già da giorni, mentre l’assalto decisivo al Verona sarebbe stato condotto in queste ore dal ds Paratici. Nell’operazione, per abbassare l’esborso cash, dovrebbero essere inseriti anche alcuni giovani. In casa Inter, il giovane albanese era stato identificato per completare il pacchetto di difensori a disposizione di Conte, in virtù anche dell’esperienza in una difesa a tre fatta in questa stagione agli ordini di Juric. Qualora la Juventus chiudesse l’operazione, quindi, i nerazzurri dovranno virare su altri obiettivi. Ciononostante, la partenza di Godin è vincolante: qualora il totem uruguaiano decidesse di rimanere a Milano, il club di Zhang potrebbe anche decidere di rimanere così.

