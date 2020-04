SM – Icardi vuole lasciare il Psg: nella testa c’è solo la Juve! Paratici ci prova

Mauro Icardi si candida ad essere uno dei nomi più gettonati della prossima finestra di mercato. L’attaccante argentino di proprietà dell’Inter è in prestito al Paris Saint Germain, il club francese a fine stagione potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ex capitano nerazzurro avrebbe deciso di fare ritorno in Italia.

Nella testa di Icardi c’è infatti la Juventus, pronta a tornare all’attacco dopo i tentativi non andati a buon fine nella passata estate. Maurito è considerato uno dei profili ideali da affiancare a Ronaldo e Dybala per sostituire Higuain al centro dell’attacco di Sarri.

Per Paratici rimane quasi impossibile mettere in piedi una trattativa direttamente con l’Inter, vista la rivalità tra le due società e i rapporti ancora piuttosto freddi con Marotta. Però l’inserimento di alcune contropartite, in primis Cuadrado, potrebbe sbloccare l’operazione.

