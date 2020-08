Mercato – Kanté il primo obiettivo di Conte! Il Chelsea fa il prezzo, l’Inter fa cassa con le cessioni

Per questa estate sembra proprio che l’Inter abbia deciso di premere l’acceleratore per assicurarsi i colpi migliori dal mercato. Il nome di N’Golo Kanté accostato alla formazione nerazzurro rivela infatti come Antonio Conte abbia messo in chiaro alla dirigenza di voler puntare su calciatori già pronti all’uso e in grado di poter realmente migliorare da subito la sua squadra. Il centrocampista francese è un profilo che negli ultimi anni si è rivelato prezioso, vincendo un mondiale con la Francia, una Premier e un’Europa League con il Chelsea, dopo aver alzato il primo titolo con il Leicester.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Kanté è per distacco il primo nome presente sulla lista in entrata di Conte. Il Chelsea, del resto, non lo considera incedibile su indicazione del tecnico Frank Lampard, ma va detto che quando si parla di cessioni resta pur sempre un osso duro da fronteggiare (vedi Marcos Alonso lo scorso anno). Per liberarlo dai Blues servono infatti 50 milioni di euro, una cifra molto alta che l’Inter spera di poter raggiungere grazie ad alcune cessioni legate per esempio alle partenze di Vecino e Gagliardini a centrocampo.

