Mercato – Kean in uscita dall’Everton: c’è l’assist di Raiola all’Inter

Sfumato quasi definitivamente l’affare Olivier Giroud, dopo il rinnovo esercitato automaticamente dal Chelsea per un’altra stagione nella giornata di ieri, sono due i profili in cima alle preferenze dell’Inter. Da una parte Dries Mertens acquistabile a parametro zero nei prossimi mesi, mentre dall’altra un profilo giovane e italiano come quello di Moise Kean. Se per il centravanti belga rimane forte la concorrenze di altri club, sul classe 2000 passato la scorsa estate dalla Juventus all’Everton c’è invece l’assist di Mino Raiola.

Come ricordato questa mattina da Tuttosport, è stato proprio il super agente sportivo a proporre il calciatore ai nerazzurri. Un carattere sicuramente non semplice da domare, ma un talento smisurato e già mostrato a sprazzi sia lo scorso anno in bianconero che durante questa stagione in Inghilterra. Anche in Nazionale, dopo essere stato convocato più volte da Roberto Mancini, il centravanti aveva mostrato grandi qualità da goleador puro. L’Inter lo aveva già cercato un anno fa prima del trasferimento in Premier League e stavolta il ritorno di fiamma potrebbe avere finalmente esito positivo.

