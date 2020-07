Mercato – Klopp stregato da Brozovic, il Liverpool si fa sotto

Marcelo Brozovic potrebbe essere una pedina importante per il prossimo mercato. Il centrocampista dell’Inter non è più un incedibile e la società nerazzurra – dopo l’ok di Antonio Conte – è disposta a trattare in caso di offerte importanti. Una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League, dove Brozovic ha molte richieste.

In particolare – come riporta il quotidiano inglese Daily Star – l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha messo da tempo nel mirino il centrocampista croato per la sua squadra. Con il futuro non più certo a Milano, quest’operazione potrebbe decollare da un momento all’altro, soprattutto vista la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Gli obiettivi Sandro Tonali e N’Golo Kanté potrebbero favorire la sua partenza.

