Mercato – Kulusevski, mossa a sorpresa della Juventus: maxi offerta all’Atalanta!

Mossa inaspettata da parte della Juventus nei confronti di Dejan Kulusevski. Il talento svedese, che sembrava destinato a finire in maglia Inter più in ottica estiva che invernale, è stato preso di mira anche dai bianconeri. Come riferito dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il club juventino ha già presentato una proposta all’Atalanta pari a 35 milioni di euro più 8 di bonus. Proponendo al calciatore, poi, un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione più premi.

Senz’altro uno scatto che l’Inter non si aspettava e rispetto al quale dovrà rispondere al più presto per non lasciarsi sfuggire il talento classe 2000. Ecco il tweet appena pubblicato da Schira: “L’offerta della Juventus all’Atalanta per Dejan Kulusevski è di 35 milioni di euro più 8 di bonus. Al giocatore offerto contratto fino al 2024 da 3 milioni più premi”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!