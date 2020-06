Il Messaggero – La Lazio vola in pole per Kumbulla: Tare incassa il sì del calciatore!

La Lazio balza in pole position nella corsa a Marash Kumbulla. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Igli Tare avrebbe incassato il ‘sì’ da parte del calciatore al trasferimento nella prossima sessione di mercato. In particolare, il giovane albanese sarebbe stato selezionato perché ideale nella difesa a tre di Simone Inzaghi. In vista di una possibile partenza di Luiz Felipe, la Lazio cerca di cautelarsi bloccando Kumbulla come suo sostituto.

L’obiettivo del ds biancoceleste, ora, è quello di chiudere in fretta per anticipare Inter e Juventus. La sua speranza è di portarlo a Roma per 18-20 milioni di euro, anche se attualmente l’Hellas Verona, conscio della possibilità che si scateni un’asta, spara alto a quota 30 milioni. Nelle prossime ore sono attesi importanti sviluppi.

