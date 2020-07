Mercato – Kumbulla, l’Inter non affonda. La Lazio intanto continua a dialogare con il Verona

Marash Kumbulla è uno dei nomi più caldi del mercato di quest’anno. Il difensore del Verona è stato uno dei protagonisti della grande stagione della sua squadra ed ha attirato l’attenzione di molti top club italiani ed europei tra cui l’Inter. Il suo profilo è stato infatti valutato perfetto per la difesa a 3 del mister Antonio Conte ed i contatti con i veronesi proseguono dallo scorso gennaio.

Come riporta Sportitalia al momento l’Inter non affonda il colpo e la Lazio tenta di intromettersi nel discorso. I bianconcelesti infatti continuano a dialogare con il Verona: non c’è infatti l’accordo sulla valutazione di circa 30 milioni di euro di Kumbulla. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti.

