Mercato – Kumbulla vota nerazzurro: l’Inter sogna un trio difensivo da sogno

Non sarà un’operazione semplice da chiudere in poco tempo, ma avere il pieno gradimento da parte del calciatore fa dell’Inter una pretendente coi favori del pronostico. Marash Kumbulla, che pur di aspettare i nerazzurri lo scorso gennaio aveva rifiutato la corte del Napoli, era già stato vicino all’approdo ad Appiano Gentile proprio pochi mesi fa per una cifra che si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Oggi, per la sua cessione, l’Hellas Verona chiede addirittura qualcosa in più: una distanza che i nerazzurri puntano di colmare con i cartellini di Salcedo e Dimarco.

Il club interista, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dovrà pure guardarsi le spalle dalle sirene inglesi sul difensore classe 2000, che ha attratto l’interesse soprattutto dell’Everton di Carlo Ancelotti e del Tottenham di José Mourinho che dovrà rimpiazzare il partente Vertonghen. L’Inter, però, ha serie intenzioni nei suoi confronti e pregusta già un giovane trio difensivo composto da Kumbulla, Skriniar e Bastoni, seriamente destinato a durare nel tempo.

