Mercato – Kumbulla, non è detta l’ultima parola: l’Inter sfida la Lazio

Non si è mica arresa l’Inter su Marash Kumbulla, sebbene lo scatto degli ultimi giorni da parte della Lazio. I contatti tra il difensore dell’Hellas Verona e il club nerazzurro vanno avanti dal dicembre 2019 e tirarsi improvvisamente indietro a questo punto potrebbe rivelarsi in futuro un grande errore. L’Inter, comprensibilmente, ha ritenuto prioritario chiudere la trattativa in gran segreto con Hakimi, ma non ha comunque smesso di monitorare le soluzioni individuate per agli altri reparti.

Stando a quanto scritto da Fabrizio Romano per calciomercato.com, non è infatti ancora detta l’ultima parola per Marash Kumbulla. L’Inter non ha assolutamente mollato la presa ed è ancora decisa ad andare avanti per strappare il classe 2000 alla concorrenza della Lazio. In favore dei nerazzurri giocano gli ottimi rapporti con l’Hellas e i prestiti a Verona di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo che potrebbero rientrare in un’eventuale operazione di mercato.

