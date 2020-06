Mercato – Kumbulla verso l’Inter, Salcedo nell’operazione con l’Hellas Verona

Potrebbe essere stato un semplice inserimento strategico quello della Juventus su Marash Kumbulla. Il difensore, sul quale ci sono anche il Napoli e la Lazio, è però decisamente più vicino all’Inter che con il suo entourage aveva già preso i primi contatti sul finire dello scorso dicembre. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, effettivamente il classe 2000 sarebbe praticamente ad un passo dai nerazzurri.

Contrariamente a quanto circolava sino a pochi giorni fa, in cui era molto quotato il nome di Federico Dimarco come contropartita per l’Hellas Verona, secondo il giornalista potrebbe essere il cartellino di Eddie Salcedo a rientrare nell’operazione a titolo definitivo. Entrambi i calciatori, infatti, sono attualmente in prestito e potrebbero in ogni caso tornare utili. Per quanto riguarda la formula, invece, non sembrano ancora esserci novità. Questo il tweet di Criscitiello: “Kumbulla verso l’Inter. Nell’operazione Marotta inserisce Salcedo ma la formula resta ancora da definire”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!