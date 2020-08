Mercato – La Fiorentina non molla Nainggolan, il Cagliari però resta in vantaggio

Radja Nainggolan è uno degli obiettivi di mercato principali per molte squadre in Serie A. Il centrocampista belga di proprietà dell’Inter è in prestito al Cagliari dove ha svolto una grande stagione. Il suo futuro però in bilico, viste le poche chance di rientrare ad Appiano Gentile.

Su di lui ha messo gli occhi da tempo la Fiorentina ma – come scrive La Nazione nell’edizione odierna – bisognerà aspettare la decisione che prenderà l’Inter. I nerazzurri infatti potrebbero estendere il prestito di Nainggolan al Cagliari anche per la prossima stagione. Le indiscrezioni di mercato delle ultime ore con Cragno e Nandez protagonisti andrebbero a favorire la permanenza in Sardegna ma il club viola – in occasione dei rapporti per lo scambio Biraghi-Dalbert – vorrà dire la sua.

