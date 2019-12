Mercato – La Juventus tenta il Vidal-bis? Arriva la smentita

Non ci sarà nessuna seconda parentesi in maglia Juventus per Arturo Vidal. Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato direttamente il club degli Agnelli a smentire la voce fuoriuscita nelle scorse ore che riguardava un interessamento senz’altro sorprendente da parte dei bianconeri nei confronti del centrocampista che già in passato aveva giocato a Torino.

La Juve, che con il Barcellona aveva già imbastito uno scambio tra Emre Can ed Ivan Rakitic – finito poi nel dimenticatoio nelle ultime settimane – ci ha tenuto a ribadire la propria estraneità ad un accostamento verso Vidal, dal momento che si era anche parlato di un tentativo strategico per inserirsi prepotentemente su un obiettivo di mercato da tempo dichiarato degli ex di Antonio Conte e Beppe Marotta.

