Mercato – La Lazio fa sul serio per Gagliardini? Fissato il prezzo dall’Inter

Roberto Gagliardini è uno dei possibili sacrificati per il centrocampo dell’Inter nella prossima finestra di mercato. Nonostante il giocatore azzurro sia uno dei più utilizzati da Antonio Conte dalla ripresa post lockdown, il suo futuro sembra essere lontano da Milano.

In Serie A ci sono molti club interessati al profilo di Gagliardini, partendo dal Torino che lo segue da molto. Nelle ultime ore però sembra essersi fatta sotto anche la Lazio. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera Simone Inzaghi ha espresso la volontà di ringiovanire il centrocampo ed il calciatore dell’Inter è uno dei profili adocchiati. I nerazzurri hanno fissato il prezzo: 15 milioni di euro per lasciare Milano.

