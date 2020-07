Mercato – La permanenza di Sanchez all’Inter passa da… Leicester-Manchester United! Ecco perché

Alexis Sanchez nelle ultime settimane di campionato è diventato una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il cileno, superati gli infortuni che lo hanno tormentato per tutta la prima parte della stagione, sta dimostrando sul campo tutto il suo valore. Il giocatore è di proprietà del Manchester United ed il prestito all’Inter scade subito dopo il 5 agosto, data in cui i nerazzurri giocheranno contro il Getafe in Europa League.

La dirigenza interista vorrebbe trattenere il cileno anche dopo quella data, soprattutto nel caso di qualificazione al turno successivo della competizione europea. Ieri sera nel pre partita di Inter-Fiorentina anche Beppe Marotta è tornato sull’argomento, dichiarando: “Abbiamo avuto contatti negli ultimi giorni con il Manchester United per prorogare la permanenza del cileno anche dopo Inter-Getafe.”

Lo scenario all’orizzonte non è sicuramente dei più semplici, visto che gli inglesi non sono ancora sicuri di poter partecipare alla prossima Champions League. Il Manchester United è terzo in campionato, ha bisogno di un punto per la matematica certezza della qualificazione, ma nell’ultimo turno di Premier League giocherà in casa del Leicester quinto in classifica con una sola lunghezza di distacco sia dai Red Devils che dal Chelsea.

In questo clima di totale incertezza, riuscire a trattare e a strappare un rinnovo del prestito di Sanchez non sarà cosa semplice. Soprattutto nel caso in cui il Manchester United non si qualificasse alla Champions League, quindi venendo meno gli introiti che l’accesso alla competizione porta, la società inglese avrebbe bisogno sicuramente di denaro da poter investire poi sul mercato. In questo disegno, potrebbe rientrare una cessione definitiva del Nino Maravilla, in modo tale da poter monetizzare dalla vendita del suo cartellino.

L’Inter resta vigile e alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<