Mercato – L’agente di Coutinho rivela: “Non avrebbe alcun problema ad andare al Tottenham”

Philippe Coutinho continua a far parlare di sé in vista della prossima finestra di mercato, dove con ogni probabilità sarà uno dei protagonisti indiscussi. Il fantasista brasiliano, che dopo un paio di stagioni a livelli da fenomeno si è un po’ perso a Barcellona e Monaco, continua comunque a stuzzicare l’interesse di diversi top club europei. Di recente, dato che pare ormai certo il Bayern non lo riscatterà, si è discusso parecchio di un suo possibile a ritorno a Milano, dove mosse i primi passi nel calcio che conta.

Marotta infatti avrebbe potuto tessere un intreccio molto complesso ma interessante tra bavaresi e catalani, con Perisic, Lautaro e Coutinho sul piatto. Un giocatore del genere avrebbe sicuramente addolcito il boccone amaro di una eventuale partenza del ‘Toro’, andando a formare un trio sulla carta letale al fianco di Lukaku ed Eriksen.

Tuttavia, le recenti parole dell’agente del calciatore, Kia Joorabchian, tanto caro alla presidenza Thohir, al Mirror, rischiano di far sfumare il sogno prima ancora che possa cominciare. Joorabchian infatti ha dichiarato: “Philippe non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham. Ciò che è stato detto sul mancato trasferimento in estate, è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari, non per disguidi caratteriali o decisioni personali. Non avrebbe alcun problema a firmare per giocare con gli Spurs“.

