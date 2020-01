Mercato – L’agente di Eriksen a Milano, si lavora per il trasferimento. L’accordo con l’Inter…

Con l’affare Spinazzola attualmente congelato, l’attenzione dell’Inter è quasi completamente rivolta a quello che potrebbe rivelarsi come il vero colpo dell’inverno interista. Stiamo parlando di Christian Eriksen, calciatore in uscita dal Tottenham per via del contratto in scadenza il prossimo giugno. Negli ultimi due giorni, in particolare, la trattativa ha fatto registrare notevoli passi in avanti, con l’intesa totale tra club nerazzurro ed calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal noto giornalista Nicolò Schira, l’agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, è già sbarcato a Milano, confermando i segnali positivi di inizio settimana. Sta lavorando fianco a fianco con l’Inter per cercare di accontentare le richieste del Tottenham ed ottenere il via libera al trasferimento nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il contratto, l’accordo è già totale fino al 2024.

