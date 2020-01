Mercato – parla l’agente di Emerson Palmieri: “Piace ad Inter e Juventus, ma non ho più sentito nessuno”

Così come in casa Juventus, anche in casa Inter torna a circolare il nome di Emerson Palmieri, corteggiato tra l’altro da molti top club d’Europa. Finora il giocatore italiano ha collezionato solo 12 presenze in Premier League, di cui solo 7 da titolare nel Chelsea di Lampard. Ecco perché l’ex Roma si starebbe guardando intorno, vuole giocare e avere più spazio per esprimersi, possibilmente restando in Europa, magari in Italia.

Marotta e Paratici lo avrebbero messo in cima alle rispettive liste della spesa per quanto concerne la casella mancante alla voce esterni. Per l’italo-brasiliano, però, il Chelsea preferirebbe aprire ad una cessione solo la prossima estate, per questo non sarebbe un’operazione per gennaio ma per giugno. Per fare luce sulla questione, è intervenuto Luis Fernando Menez Garcia, agente del calciatore, intervistato dai microfoni di Juvenews.eu: “So che piace molto sia a Sarri che a Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri. Non li ho risentiti ultimamente”. Un messaggio chiaro e di apertura nei confronti dei due club, che però, evidentemente per ora hanno preferito guardare altrove.



