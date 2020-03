Mercato, l’annuncio di Vertonghen: “Devo pensare al mio futuro, non voglio rimpianti”

Che Jan Vertonghen difficilmente resterà al Tottenham alla corte di Mourinho lo si sospettava già da tempo. Le voci di mercato su un suo trasferimento al di qua della Manica sono infatti piuttosto insistenti già da diversi mesi, andando a parametro zero nel prossimo giugno. A confermarlo però è stato lo stesso giocatore, voglioso di nuove esperienze professionali. Il roccioso difensore belga piace molto a Marotta e Ausilio ed è nei radar nerazzurri già da qualche tempo. La concorrenza tuttavia sarà molta, anche se a fare la differenza, come spiegato dallo stesso calciatore, potrà farla l’ambizione dei club che aspirano a metterlo sotto contratto.

Durante un’intervista rilasciata all’emittente belga Vrt De Kleedkamer ha infatti dichiarato: “In questo momento di pausa forzata sono in fase di riflessione, devo decidere le mie prossime mosse, il mio futuro. Devo prendermi il mio tempo, sedermi, prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò presto davanti. Dovrò davvero decidere cosa voglio nella mia carriera, come vorrò vedermi quando smetterò di giocare. Devo pensare a cosa vorrò fare, quale lingua vorrò imparare,in quale cultura voglio vivere, tutte le implicazioni positive e negative di ogni scelta. E soprattutto, quali titoli vorrò ancora vincere. Non voglio alcun tipo di rimpianti nella mia carriera. Quando mi ritirerò, dovrò farlo a pancia piena e soddisfatto”.

Musica per le orecchie dei dirigenti nerazzurri, che sicuramente stanno allestendo tassello dopo tassello uno dei progetti più ambiziosi d’Europa. Che sia proprio quello che Vertonghen sta così disperatamente cercando? Chissà che il connazionale Lukaku e l’ex compagno di squadra Eriksen non possano convincerlo definitivamente.

