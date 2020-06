Mercato – Lautaro, il Barcellona non pagherà la clausola. Presto un nuovo assalto, ma c’è distanza con l’Inter

Dopo qualche giorno di tregua, le voci di mercato sul Barcellona nel futuro di Lautaro Martinez sono venute fuori nuovamente a seguito della sua prestazione ‘distratta’ di sabato sera contro il Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano per calciomercato.com, in questo momento l’operazione sta vivendo una fase di stallo. Il Barcellona ha infatti ribadito all’Inter che non pagherà la clausola da 111 milioni, in seguito ai numerosi rifiuti da parte dei nerazzurri alle contropartite messe sul piatto.

Marotta e Ausilio sarebbero disposti solamente ad accettare al massimo una contropartita, ma con una quota cash da almeno 90 milioni di euro. Ma attenzione, perché la valutazione sui cartellini dei calciatori proposti non dovrà essere sproporzionata al loro reale valore, visto che i nerazzurri si sono parecchio irritati dinnanzi alla valutazione da oltre 35 milioni di euro che il Barcellona aveva stilato per Junior Firpo, profilo che l’Inter potrebbe accettare nell’operazione ma a costi nettamente inferiori.

Lautaro Martinez, nel frattempo, ha scelto di non fare pressione e adeguarsi a quello che sarà il corso degli eventi. L’argentino avrebbe già accettato un ricchissimo contratto da 5 anni con il Barcellona proposto lo scorso febbraio, ma non ha mostrato di voler rompere con l’Inter. La dirigenza nerazzurra, qualora non dovesse essere pagata la clausola entro il 7 luglio, si aspetterà un forte segnale da parte dell’attaccante sul tema di rinnovo del contratto. E’ previsto comunque un nuovo assalto blaugrana nelle prossime settimane…

