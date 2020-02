Mercato – Per Lautaro il Barcellona disposto a pagare più della clausola: il motivo

Pur di non perdere il duello di mercato con il Real Madrid, il Barcellona sembra esser disposto a fare follie pur di non perdere di vista Lautaro Martinez. Il centravanti argentino fa gola ad entrambe le società spagnole, con i blaugrana però che hanno avuto il merito di muoversi prima. Ribadendo che la scelta finale spetterà comunque al calciatore, che fino a questo momento ha sempre espresso di trovarsi bene all’Inter, ecco la strategia che il club catalano ha in mente di attuare per la prossima estate.

Come raccontato da Fabrizio Romano per calciomercato.com, il Barcellona ha intenzione di andare oltre la clausola rescissoria e superare con la propria offerta i 111 milioni di euro stabiliti sul contratto, anche in virtù di possibili calciatori da inserire all’interno dello scambio. La clausola, infatti, dovrebbe essere pagata in un’unica formula nel periodo compreso tra il 1° e il 15 luglio, mentre così facendo sarebbe possibile dilazionare il pagamento su tre o quattro anni.

