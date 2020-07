Mercato – Lautaro, il futuro segnato da due strade. Ma il presente all’Inter è solido

Bisognerà aspettare l’ultima giornata, in cui presumibilmente partirà da titolare, per capire se l’Inter avrà recuperato del tutto Lautaro Martinez. Certo che la rete siglata contro il Napoli con un bolide da notevole distanza lascia ben sperare Antonio Conte, allenatore che nei confronti dell’argentino ha speso sempre parole incoraggianti e che ha cercato di coccolare anche nei momenti più complicati della sua stagione nonostante il quotidiano accostamento sul mercato a Messi e al Barcellona.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, contrariamente alle impressioni che filtravano fino a poche settimane fa, il presente di Lautaro Martinez è in questo momento saldo nelle mani dell’Inter. In uno scenario del genere sarebbe sbagliato dare per scontato un solo epilogo, ma va detto che dalle parti di Viale della Liberazione circola ottimismo in merito alla possibilità di un rinnovo.

Sempre secondo la rosea, il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe segnato soprattutto da due strade, ed entrambe portano chiaramente alla firma di un nuovo contrato. Ad oggi, come accennato, quest’ultimo sembra più a tinte nerazzurre che blaugrana, ma bisognerà prima attendere il colloquio tra il club e l’entourage del calciatore. Il Barcellona non è ancora tagliato del tutto fuori dalla corsa all’argentino, ma l’Inter ha chiarito che per la sua partenza serviranno almeno 80 milioni di euro ed una contropartita come base necessaria per trattare.

