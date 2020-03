Mercato – Lautaro, resta o va via? L’Inter si cautela e sonda 3 alternative

Qualora dovesse realmente partire la prossima estate, la prima opzione preferita da Lautaro Martinez sarebbe ovviamente il Barcellona, per via del legame fraterno che lo lega a Leo Messi. L’Inter, che farà di tutto pur di blindare il proprio gioiellino con un nuovo contratto, nei ragionamenti di questi mesi sta chiaramente mettendo in conto la scomoda possibilità di doversene privare, individuando già delle papabili alternative adatte a giocare al fianco di Romelu Lukaku.

Tra queste, come riferito da calciomercato.com, iniziamo col nome di Pierre-Emerick Aubameyang. Sull’attaccante dell’Arsenal va fatta una doverosa precisazione, visto che anche il Barcellona lo segue con insistenza da mesi. Se i blaugrana dovessero preferire in termini di convenienza economica l’ex BorussiaDortmund rispetto all’argentino, ogni discorso legato a Lautaro Martinez perderebbe qualsiasi tipo di valore, per buona pace dell’Inter.

Oltre ad Aubameyang, eventualmente, altri due nomi caldi in orbita nerazzurra sarebbero quelli di Timo Werner del Lipsia e Anthony Martial del Manchester United. L’attaccante tedesco, oltre ad essere giovane e letale in zona gol, ha dalla sua una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il francese, già cercato dall’Inter un paio di stagioni fa, avrebbe invece meno difficoltà di inserimento dopo aver giocato per ben 2 anni al fianco di Lukaku al Manchester United.

