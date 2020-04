CdS – Il Barcellona e Messi non mollano Lautaro: proposta faraonica al Toro! L’Inter prova a resistere

La sensazione è che i tifosi dell’Inter dovranno convivere con questo tormentone di mercato per molto tempo. Perché il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare Lautaro Martinez e da settimane ormai lavora ai fianchi l’Inter per cercare di strappare il numero 10 nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo sponsor numero uno, chiamato Lionel Messi, ovviamente può fare eccome la differenza. Soprattutto per un argentino. I due hanno giocato insieme in Nazionale e hanno dimostrato di avere una grande intesa.

La proposta faraonica del Barcellona, da circa 10 milioni di euro all’anno, può fare il resto. Convincere l’Inter però, qualora non si voglia ricorrere alla clausola rescissoria da 111 milioni, rimane una missione ardua.

