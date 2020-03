Mercato – Lautaro sempre più corteggiato: ora sulle sue tracce c’è anche il Manchester United

Tiene banco la questione legata al futuro dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Secondo il Daily Star le squadre di Premier League sulle tracce all’argentino sono tre: Chelsea, Manchester City e Manchester United. I Blues sono rimasti impressionati dall’approccio dedicato da Martinez per mantenersi in forma tra le difficoltà della vita quotidiana e vorrebbero fare uno sgarbo all’ex tecnico Antonio Conte.

Sul classe ’97 c’è sempre il club allenato da Pep Guardiola e sono spuntati anche i Red Devils, che si sono inseriti nelle ultime ore. Lautaro Martinez ha realizzato 16 gol con l’Inter in questa stagione, prima della sospensione del calcio a causa dell’epidemia di coronavirus. La situazione è ormai nota: l’ex Racing ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro nel suo contratto, chi la versa ha il via libera. I due club di Manchester per acquistarlo devono battere il record della loro storia per cifra spesa.

