Mercato – Testa al campionato, ma attenzione alle sirene spagnole per Lautaro

Dopo le due giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata in campionato, Lautaro Martinez è ritornato in campo in Coppa Italia contro il Napoli ed è pronto a farlo anche contro la Lazio domani sera. L’attaccante argentino, però, non dovrà farsi distrarre dalle voci di mercato che ieri sono arrivate insistenti in quel di Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le big spagnole sono sul suo destino e i 111 milioni di clausola non sono un pericolo per loro, ma un invito ad acquistare l’argentino. Al Barcellona ha un grande estimatore, Lionel Messi, ed Eric Abidal ha già espresso l’interesse dei blaugrana per il numero 10 dell’Inter. Anche il Real Madrid è sulle sue tracce, ma non ha più posti liberi per gli extracomunitari. In tutto ciò, l’Inter non si farà trovare impreparata perché sta già pensando a nomi grossi per sostituirlo, come Aubameyang.

