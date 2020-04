Mercato – Lazio, pronti 30 milioni per De Paul. Via libera solo con l’addio di Milinkovic-Savic

Sono nettamente diminuite le voci del pressing dell’Inter nei confronti di Rodrigo De Paul. Dopo l’arrivo ad Appiano Gentile di Christian Eriksen lo scorso gennaio, evidentemente la società ha scelto di accantonare per il momento il profilo dell’argentino per il proprio centrocampo. Così, nelle ultime settimane, La Gazzetta dello Sport ha registrato l’interesse da parte della Lazio sull’ex calciatore del Valencia.

Il club di Claudio Lotito sarebbe disposto a mettere sul piatto 30 milioni, dinnanzi ad una richiesta di 40 da parte dell’Udinese. Discorso, questo, che resta al momento confinato al campo delle ipotesi, visto che l’affondo definitivo arriverebbe solamente in caso di cessione illustre. Si tratta di Milinkovic-Savic, uomo-copertina insieme ad Immobile dei risultati sopra le aspettative dei biancocelesti in questa stagione, sempre con tanto mercato alle sue spalle.

In Italia, sembrano essersi definitivamente defilati Inter e Juventus che in passato qualche sondaggio con la Lazio lo avevano anche fatto. Più credibili in questo momento, invece, le piste che portano ad altri grandi club europei del calibro di Manchester United, Paris Saint Germain e Real Madrid.

