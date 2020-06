Mercato – Lazio-Kumbulla in stand-by. I dettagli dell’operazione Hakimi

Domani sarà il giorno di Hakimi. Il laterale marocchino è pronto a vestire la maglia dell’Inter e svolgerà le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. Il mercato però non finisce qui.

Gianluca Di Marzio durante Sky Calcio Estate ha fatto il punto su Hakimi e sull’altro obiettivo Kumbulla: “Il Verona sta tenendo botta per Kumbulla. La Lazio ha offerto 20 milioni cash più un calciatore, ma al momento la trattativa è ferma. Hakimi? Operazione lampo solo mediaticamente, è stato fatto un gran lavoro da parte della società con gli intermediari. Oggi c’è stato lo scambio dei documenti. 40 milioni più 5 di bonus legati ai piazzamenti, più di 5 milioni a stagione per il calciatore. Domani mattina sarà una toccata e fuga per le visite mediche. Non c’è nessuna re-compra del Real Madrid. Ha semplicemente lasciato l’opzione al Real Madrid di pareggiare un’eventuale offerta futura per il calciatore”.



