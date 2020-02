Dalla Spagna – L’ex Inter Alex Telles vicinissimo alla Juventus: accordo con il Porto

L’ex nerazzurro Alex Telles potrebbe tornare presto in Italia. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, il terzino sinistro del Porto è vicinissimo a vestire la maglia della Juventus in vista della prossima stagione.

Dalla Spagna spuntano anche i dettagli della trattativa che Fabio Paratici starebbe cercando di chiudere. L’intesa con il club lusitano si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Telles è in scadenza di contratto con i Dragoni nel 2021, situazione che agevola la trattativa dal punto di vista economico, ed avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in bianconero.

Sul calciatore portoghese però ci sono due big: Chelsea e Real Madrid. Frank Lampard, tecnico dei londinesi, gradisce e non poco il profilo dell’ex Inter, anche in vista di una possibile partenza di Marcos Alonso, che in estate potrebbe approdare proprio alla corte di Antonio Conte. Anche il club di Florentino Perez apprezza il classe ’92 ed è alla ricerca di un erede di Marcelo, soprattutto dopo la partenza di Theo Hernandez, che sarà riscattato dal Milan. Ma la Juventus è in pole, con il direttore sportivo bianconero che avrebbe messo in cima alla lista il giocatore, dopo la trattativa sfumata per Kurzawa.

